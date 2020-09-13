На довыборах в свердловское заксо с отрывом побеждает единоросс Петр Соколюк

Стали известны предварительные результаты голосования на дополнительных выборах депутата заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому округу. По данным ГАС «Выборы», после подсчета всех бюллетеней наибольшее количество голосов, свыше 50%, набирает кандидат «Единой России», мэр Ивделя Петр Соколюк. За него проголосовало 8 923 избирателя.
На втором месте кандидат «Справедливой России» Андрей Бычков, в его активе 3 402 голоса. Немного уступает коммунист Николай Заморин, набравший 3 365 голосов. На последнем месте представитель ЛДПР Антон Гусев, который практически не вел кампанию – он набрал 1 739 голосов.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 13.09.20
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