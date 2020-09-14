Свердловчане не знали, в каких городах проходят выборы, и пришли на закрытые участки

Жители Свердловской области оказались недостаточно информированы о том, какие именно выборы проходили 13 сентября, поэтому на участки пришли даже жители тех городов, где выборов не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции председатель областного избиркома Владимир Русинов. «Оказалось, что люди думали, что в регионе проходит полномасштабная избирательная кампания. Они приходили на свои избирательные участки, а там оказывалось закрыто. Потом звонили нам и спрашивали – почему так», – поделился Русинов.

Напомним, вчера в Краснотурьинском одномандатном округе № 16 выбрали недостающего депутата заксобрания. По предварительным итогам, им стал глава города Ивделя Петр Соколюк, кандидат от «Единой России». Кроме того, в Махнёво выбрали местную думу, а еще в нескольких муниципалитетах – недостающих городских депутатов. В общей сложности было замещено 25 мандатов. 19 из них досталось «Единой России».

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