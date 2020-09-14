В Свердловской области эпидемический порог по ОРВИ превышен на 15%

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 77,2 на 10 тыс. населения, что на 15,7% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 77%.

В Екатеринбурге зарегистрировано 15,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что превысило показатель прошлой недели на 59,4%.

Как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области, случаи заболевания гриппом на территории области не выявлены. Добавим, что вакцинация от гриппа продолжается. На данный момент привито 476 648 человек, что составляет 11,41% от населения области.

Отметим, что четыре дня назад от гриппа привили 400 тысяч человек.

Екатеринбург, Анна Темрук

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