В Свердловской области от гриппа привили уже почти 400 тысяч человек. Два дня назад было вдвое меньше

В Свердловской области прививки от гриппа поставили уже 399 тысяч человек. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

Всего два дня назад, вечером 8 сентября, на брифинге оперштаба вице-губернатор Павел Креков сообщал, что вакцину от гриппа получили 200 тысяч жителей Свердловской области. Таким образом, число привитых уральцев меньше чем за двое суток увеличилось почти вдвое.

Отметим, ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщала, что всего в регионе намерены привить от гриппа 2,74 млн человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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