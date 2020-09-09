В Екатеринбурге ждут импортные вакцины от гриппа – но они появятся лишь к концу октября

В Свердловской области идет массовая вакцинация от гриппа. В этом году прививают препаратом «Совигрипп». По информации официальных властей, только в Екатеринбурге привили уже больше 125 тысяч человек. Ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщала, что всего в регионе намерены привить от гриппа 2,74 млн человек.

При этом пока что сделать прививку можно только в муниципальных прививочных кабинетах. Их список опубликован на информационном портале минздрава области. Бесплатный укол положен не всем, а только людям старше 60 лет, тем, кто часто простывает, беременным во втором и третьем триместрах, медработникам, сотрудникам предприятий сферы обслуживания, транспорта и образования.

Что до импортных вакцин, то иногда они появляются в коммерческих клиниках. Например, в «Новой больнице», в «УГМК-Здоровье», однако пока там только ждут поставок. Вероятнее всего, будет «Инфлювак». Так, в «Новой» сообщили агентству, что зарубежный прививочный материал может появиться в медучреждении в конце октября или позже – в ноябре. Пока же в обеих клиниках никаких вакцин – даже отечественных – в настоящее время нет. Об этом рассказали консультанты медучреждений. Поставки ожидаются в сентябре.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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