В Екатеринбург до сих пор не привезли всю необходимую вакцину от гриппа для детей

Вакцина от гриппа для взрослых в Екатеринбурге поступила в полном объеме, для детей пока привезли менее половины необходимых доз, – сообщили в управлении здравоохранения города. Всего на данный момент в Екатеринбурге привили от гриппа 280 тысяч взрослых и 45 тысяч детей.

По словам начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Дениса Демидова, всего в городе планируется привить 700 тысяч взрослых и 250 тысяч детей.

«По взрослому населению получили 100% вакцины. Первая партия была две недели назад – 340 тысяч получили, из них поставили 280 тысяч прививок. И недавно получили еще партию вакцины – 120 тысяч доз для взрослых, в ближайшие две недели будем ставить, – рассказал Демидов на онлайн-брифинге в мэрии. – По детям получили пока не всю вакцину. Первая партия была 50 тысяч доз, мы поставили более 45 тысяч прививок. Вторую партию вакцины получаем сегодня – 60 тысяч доз. Детей прививаем по мере поступления вакцины».

Начальник горздрава напомнил, что в этом году значение прививки от гриппа возросло. «Мы переживаем за сочетание двух инфекций – никто не исключает развитие гриппа и коронавируса одновременно, нам бы не хотелось, чтобы такой опыт был в нашем городе», – объяснил Демидов необходимость прививаться.

Глава горздрава не исключает, что в октябре в Екатеринбург может поступить первая партия вакцины от коронавируса. «Надеемся, что в ближайшее время появится вакцина от коронавируса. А ее нежелательно ставить одновременно с прививкой от гриппа. Поэтому от гриппа нужно прививаться сейчас», – отметил спикер.

Как ранее писал «Новый День», пока что сделать прививку можно только в муниципальных прививочных кабинетах. Их список опубликован на информационном портале минздрава области. Бесплатный укол положен не всем, а только людям старше 60 лет, тем, кто часто простывает, беременным во втором и третьем триместрах, медработникам, сотрудникам предприятий сферы обслуживания, транспорта и образования. Что до импортных вакцин, поставку в частных клиниках ждут только в конце октября или позже – в ноябре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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