Креков про коронавирус: «Если мы продержимся на этом уровне до конца сентября, то это будет наш большой успех»

Рост числа заболевших Covid-19 на Урале остается на прежнем уровне: 120-130 человек ежедневно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Если по Covid-19 у нас достаточно ровная линия, то количество заболевших респираторно-вирусными инфекциями возрастает. Это абсолютно нормально для сентября. С этим надо жить и по возможности бороться. Если мы продержимся на этом уровне до конца сентября, то это будет наш большой успех», – сказал чиновник. Он также отметил, что случаев гриппа или новых разновидностей Covid-19 пока нет.

«На сегодняшний день мы не имеем ни одной закрытой школы, те, кто ушел на карантин ранее, возобновили свою работу. Классов, которые закрыты по причинам респираторных инфекций по всей Свердловской области, – 368. Только 95 из них ушли на карантин из-за коронавируса», – отметил Креков.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбург привезли менее половины необходимых доз вакцины от гриппа для детей. Однако, как сообщил Креков, больницы ежедневно получают необходимое количество дополнительных доз, так что хватит до конца прививочной кампании. «На сегодняшний день по области привито уже более 500 тысяч человек. Вакцинацию от Covid-19 мы планируем на конец октября – начало ноября», – заявил замгубергнатора.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

Кольцово станет домом для новой авиакомпании, которая собирается привлечь в Екатеринбург пассажиров (ФОТО). / На выборы в гордуму заявился третий самовыдвиженец – лаборант УрФУ. / Депутаты потребуют от губернатора и полпреда ужесточить коронавирусные меры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»