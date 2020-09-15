Исчезновение подростка привело к возбуждению уголовного дела об убийстве

В Ленинском районе Екатеринбурга расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», возбужденное по факту исчезновения 15-летнего Павла Бастрикова.

Как сообщил руководитель СО по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР Вадим Терновой, уголовное дело возбуждено для того, чтобы как можно лучше установить все обстоятельства исчезновения подростка, активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтёрами.

15-летний подросток исчез еще 31 августа. Как сообщала тогда пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, он ушел из дома на улице Академика Бардина и не вернулся.

Подросток был в светлой футболке, шортах цвета хаки и синих кроссовках.

Приметы Павла: худощавое телосложение, рост 175 см, волосы светло-русые короткие, глаза карие. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343) 356-42-04, (343) 294-14-94 или 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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