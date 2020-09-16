Подросток, пропавший больше двух недель назад на Юго-Западе, нашелся на Сортировке

В Екатеринбурге нашли живым 15-летнего подростка, пропавшего еще 31 августа.

Как сообщил РИА «Новый День» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, вчера мальчика обнаружил на улице Технической местный житель. Незадолго до этого по факту пропажи подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», о чем сообщили многие СМИ. К поискам подключились не только следователи, полиция и поисковые отряды, но и рядовые горожане.

Где 15-летний екатеринбуржец провел все это время, выясняют следственные органы.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что в отношении подростка и им самим никаких противоправных действий совершено не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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