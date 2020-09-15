Обвиняемого в убийстве у бара «Американка» посадили под домашний арест

18-летний житель Ирбита, обвиняемый в убийстве 19-летнего екатеринбуржца возле бара «Американка», помещен под домашний арест.
Как уже сообщал «Новый День», молодые люди поссорились около «Американки», начали оскорблять друг друга, затем конфликт перерос в поножовщину – на теле убитого было около десяти ран. Как рассказала «Новому Дню» помощник председателя суда Людмила Вотинцева, 14 сентября в отношении Кирилла Мордяшова, обвиняемого в убийстве, была применена мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, по 11 ноября включительно.
Мордяшову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему грозит до 15 лет колонии.
Екатеринбург, Марина Симбирятина
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