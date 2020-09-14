Задержан обвиняемый в убийстве около бара «Американка»

Полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве в центре Екатеринбурга, возле бара «Американка». Это 18-летний житель Ирбита Кирилл, он приехал в Екатеринбург к знакомому, с которым и отправился в бар. В квартире этого знакомого в микрорайоне Сосновый Бор его и задержали.

Ранее мужчина не судим, осенью планировал уйти в армию. «Все началось, как водится, с банальной ситуации – с предлога «дай закурить». Несмотря на то, что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как сообщил замруководителя следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга регионального Следственного комитета Вячеслав Февралёв, задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему грозит до 15 лет колонии.

Напомним, в ночь на 12 сентября возле бара «Американка» в самом центре Екатеринбурга был убит 19-летний парень, на его теле обнаружили около десяти ножевых ранений.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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