Убийцу студента возле бара «Американка» приговорили к 8 годам

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 19-летнему жителю Ирбита Кириллу Мордяшову, который в сентябре 2020 года в уличной драке убил случайного прохожего – студента техникума.

Конфликт между молодыми людьми произошел возле бара «Американка». Перепалка переросла в драку, а затем в поножовщину. На теле убитого было обнаружено не менее 10 ножевых ранений. Несколько ударов пришлось в легкие и сердце погибшего. Как установил суд, Мордяшев был в ту ночь пьян. С места преступления он скрылся, но вскоре его задержали полицейские в квартире знакомого на окраине Екатеринбурга. В суде Мордяшев не признал своей вины. Его судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ, прокурор запрашивал 9 лет лишения свободы в колонии строго режима. Суд сократил срок до 8 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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