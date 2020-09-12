Возле бара «Американка» в драке погиб молодой парень

Сегодня ночью возле бара «Американка» в центре Екатеринбурга неизвестные напали на молодого человека. Парень скончался от ножевых ранений. На место выезжали сотрудники полиции, они установили личность погибшего.

«Им оказался гражданин Горбунов 2002 года рождения, проживавший в Орджоникидзевском районе областного центра, ранее судимый по статье 161 УК РФ «Грабеж». На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка 10 ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство. «В настоящее время сотрудники следственного комитета и полиции выполняют комплекс неотложных мероприятий по раскрытию преступления «по горячим следам» и задержанию подозреваемого. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия по сбору доказательств. Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах убийства и (или) о местонахождении подозреваемого, следствие просит обратиться в отдел полиции №5», – сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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