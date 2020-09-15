Борьба за бюджет-2021 началась: денег хватит не всем

Бюджет Свердловской области 2021 года будет довольно напряженным, в том числе и в части бюджетов отдельных муниципалитетов. В настоящее время представители исполнительных, муниципальных и представительных органов власти пытаются найти общий язык, чтобы свести концы с концами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем брифинге министр финансов региона Галина Кулаченко сообщила, что в 2021 году будут свои особенности. «Если говорить про доходную часть, то нас очень радует, что изменились нормативы по акцизам, которые дадут нам прибавку в пределах 2 млрд рублей, это два вида поступлений – по крепкому алкоголю и по бензину. Есть и новации, вызванные ситуацией с пандемией, это так называемые выпадающие доходы, на уровне федерального бюджета мы получим около 3,8 млрд рублей», – рассказала она.

Говоря о расходах, Кулаченко отметила, что по-прежнему в силе остается непременное выполнение президентских майских указов 2012 года по регулярному повышению зарплат бюджетникам. Также необходимо работать по еще трем крупным президентским указам: подготовке к Универсиаде-2023, а также к 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Все эти направления необходимо финансировать.

Председатель бюджетного комитета заксобрания Владимир Терешков рассказал об особенностях прохождения согласительных процедур в этом сезоне. «Надо сказать, что в этом году они очень отличаются от предыдущих. Раньше мы собирались в министерстве финансов, глядя друг другу в глаза, а сейчас часто приходится общаться в режиме ВКС», – пояснил он. При этом Терешков подчеркнул, что уже почти все муниципальные образования области официально включены в график работы согласительных комиссий. По его словам, в этом году особенно заметно, что главы стараются побыстрее изложить весь объем своим желаний, даже понимая, что не все они будут взяты в работу. «Это, с одной стороны, неплохо, но с другой – это затягивание времени. Надо учиться выстраивать приоритеты, выделять главное. Бюджеты будут напряженные, в том числе и в муниципалитетах. Требуется очень жесткий подход», – резюмировал он.

Отдельно Терешков прокомментировал расходы на Универсиаду и юбилеи Екатеринбурга и Нижнего Тагила. «Никто, ни на федеральном, ни на областном уровне никогда не говорил, что мы от этого отказываемся, – заявил он. – Все эти объекты остаются на века, деньги не будут выброшены в воздух. Тактически – да, возможны небольшие изменения, в пошаговом, поквартальном плане. Что касается юбилеев, то считаю, что жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила их заслужили. И не только с фейерверками и концертами. Думаю, большинство депутатов заксобрания это безусловно поддержит».

Напомним, месяцем ранее Владимир Терешков говорил «Новому Дню», что исполнение бюджета по доходам пока остается очень напряженным. «Мы недовыполняем бюджет в среднем где-то на 15-20%. По налогу на прибыль за полгода отставание около 16%, по НДФЛ – около 10%, по упрощенке – 10%. Если говорить об абсолютных величинах, то размер дохода, который мы установили в начале года, – 273,4 млрд рублей. На сегодня выполнение составило около 121 млрд рублей, это 43-44%. На конец года мы можем недобрать очень приличную сумму, от 50 до 60 млрд рублей», – прогнозировал депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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