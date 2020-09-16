На рынке, на фестивале, в парке – где в Екатеринбурге можно поставить бесплатную прививку от гриппа

На этой неделе в Екатеринбурге во многих общественных местах можно будет поставить бесплатно прививку от гриппа. Мобильные пункты заработают на рынке, в торговых центрах, в парке и даже на музыкальном фестивале.
Чтобы достичь обозначенных властями показателей в 60-70% привитого населения, в этом году принято решение усилить работу мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Медики на этой неделе будут переезжать из одной точки в другую, чтобы охватить как можно больше людей. По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, прививку от гриппа можно будет сделать в следующих местах:
17 сентября – областной рынок на Громова, 145, с 10:00 до 15:00;
18 сентября – территория Екатеринбургского ЦПКиО имени В.В. Маяковского, с 17:00 до 20:00;
18 сентября – ТЦ «Дирижабль», с 10:00 до 14:00;
22 сентября – ТРЦ «Окей», с 10:00 до 14:00;
25 сентября – ТЦ «Мега», с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00.
С собой необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Прививку поставят только при условии хорошего самочувствия, при отсутствии признаков ОРВИ. Приходить надо в маске.
Добавим, что мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать 18 сентября на площадках фестиваля Ural Music Night: поставить прививку можно будет у ККТ «Космос», в ЦПКиО и у театра драмы.
На данный момент в Екатеринбурге привито более 354 тысяч человек.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 16.09.20
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