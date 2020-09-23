Треть жителей Екатеринбурга уже поставили прививку от гриппа

На Среднем Урале прививочная кампания стартовала с конца августа – из-за пандемии коронавируса в этом году она началась чуть раньше, чем обычно. Всего за весь период вакцинации в Свердловскую область должно поступить более 2,5 миллионов бесплатных доз вакцин против гриппа.

«В Екатеринбурге уже вакцинировали против гриппа 499 782 человека, что составляет около 33% от числа всех жителей города», – сообщили «Новому Дню» в Городском центре медицинской профилактики.

Как говорил главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Александр Харитонов на брифинге в понедельник, на данный момент случаев заболевания гриппом в уральской столице не выявлено. «Что касается ОРВИ, то за прошедшую неделю зарегистрировано 16 тысяч 600 случаев – на 14% больше, чем неделей ранее. Незначительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года говорит о том, что специалистами наблюдается обычная сезонная заболеваемость, которая регистрируется ежегодно в осенний период», – рассказал Харитонов.

Напомним, бесплатно поставить прививку от гриппа можно во многих общественных местах. С собой необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Прививку поставят только при условии хорошего самочувствия и отсутствии признаков ОРВИ.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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