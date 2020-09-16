На Урале организовали незаконный бизнес на страхах предпринимателей перед оперштабом

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждает – в регионе активизировались мошенники, которые представляются оперштабом по борьбе с коронавирусом и пугают проверками. А чтобы обезопасить себя от проверок, коммерсантам предлагается купить нормативную литературу. Липовый оперштаб таким образом запугивает и вымогает деньги с коммерческих медицинских организаций.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей быть бдительными и принять все возможные меры для избежания случаев злоупотребления доверием», – отметили в ведомстве. Там просят сообщать в Роспотребнадзор и полицию о мошенниках.

К слову, физлицам тоже предлагали лишиться денег на поприще борьбы с коронавирусом – мошенники от имени Роспотребнадзора обещали выдать «компенсацию за коронавирусную инфекцию», нужно только назвать данные банковской карты.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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