Екатеринбуржцам звонят мошенники и предлагают «компенсацию за коронавирус»

Жители Екатеринбурга столкнулись с новым видом мошенничества. Незнакомые люди обзванивают горожан, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают получить «компенсацию за коронавирусную инфекцию». Во время беседы звонящие пытаются узнать номер банковской карты. О попытках обмана стало известно, когда в управление Роспотребнадзора обратилась женщина и рассказала о «предложении».

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает гражданам, что в его функции входит осуществление государственного надзора, специалисты управления не звонят гражданам с предложением выплатить деньги за те или иные жизненные ситуации. Будьте осторожны, остерегайтесь мошенников!» – сообщили в ведомстве.

Ранее федеральный Роспотребнадзор выпускал памятку о видах обмана, связанных с Covid-19. Специалисты предупреждали, что мошенники могут продавать «антивирусные» маски или очистители воздуха за бешеные деньги, лекарства, которые якобы помогают от новой инфекции, предлагают провести на дому бесплатное тестирование на коронавирус или под предлогом выплаты пособий и компенсаций запрашивают конфиденциальные личные данные.

Кроме того, мошенники создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное программное обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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