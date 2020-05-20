Кибермошенники начали подделывать страницы Минздрава, Роспотребнадзора и ВОЗ

Пандемия коронавируса стала для кибермошенников еще одним поводом для выманивания денег у граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что мошенники начали подделывать страницы официальных сайтов структур, услуги которых сейчас особенно востребованы, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергей Бызов. «Преступники рассылают ссылки на фишинговые сайты, чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека отдать вложения, либо перейти на зараженные сайты. Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций: Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Банка России и даже Всемирной организации здравоохранения», – сообщил он.

Он добавил, что клиенты банков должны очень осторожно относиться к любым звонкам с предложениями получить компенсации, социальные пособия, закрыть кредит. Если неизвестные звонят и представляются сотрудниками Пенсионного фонда, минсоцполитики, службы безопасности – следует немедленно положить трубку и перезвонить по номеру организации, указанному на ее сайте, набрав номер вручную.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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