В полпредстве оценили трехдневное голосование: «Основная явка была в последний день»

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов прокомментировал трехдневное голосование. Отвечая на вопрос «Нового Дня», он пояснил, что основной поток людей шел в последний день. «[В первые дни] голосов так много и не было, но людям комфортно – сейчас сезон уборки урожая, кто-то пришел, проголосовал и уехал в выходные на дачу, но основная явка была в последний день голосования», – отметил Цуканов.

Напомним, в трех регионах Урала выбирали депутатов областных законодательных органов, также проходили выборы и довыборы в муниципальные думы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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