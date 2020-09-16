В Свердловской области похолодает до минус двух градусов

В Свердловскую область пришло похолодание. Ночью на севере региона ожидаются первые серьезные заморозки – температура опустится до -2 градусов. Днем будет около +10 с дождями.

По информации Уралгидромета, заморозки в Свердловскую область придут ночью 18 сентября – в северных регионах ожидается до -2 °С. В остальной местности – от +2 до +7. Днем потеплеет до +11, на юге – до +16 градусов по Цельсию. Ожидаются небольшие дожди и ветер с порывами до 14 метров в секунду. В пятницу погода кардинально не изменится.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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