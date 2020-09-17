Отопление включили в половине социальных объектов и в 19% жилых домов

По состоянию на утро 17 сентября центральное отопление в Свердловской области было подключено к 19% жилых домов и 45% объектов социальной сферы.

Как сообщили в областном минЖКХ, в регионе начали работу 937 котельных (62%). Уже отапливается 470 школ (44% от общего количества), 696 детских садов (41,2%), 577 учреждений здравоохранения (52,3%), 555 учреждений культуры (47%), 76 интернатов (48%) и 295 прочих учреждений социальной сферы (36%).

По данным министерства, полностью централизованное теплоснабжение включено в 19 территориях: Ирбитском и Красноуфимском районах, Пышме, Тугулыме, Артях, Бисерти, Верхотурье, Новой Ляле, Верхнем Тагиле, Пелыме, Карпинске, Краснополянском, Галкинском, Ницинском, Слободо-Туринском, Сладковском и Усть-Ницинском сельских поселениях, в Атиге и городском поселке Верхние Серги.

Как уже сообщал «Новый День», по информации Уралгидромета, заморозки в Свердловскую область придут уже ночью 18 сентября – в северных регионах ожидается до -2 °С. В остальной местности – от +2 до +7. Днем потеплеет до +11.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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