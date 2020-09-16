«Закурил – помог больному коронавирусом». Политики, экономисты, социологи и врачи об инициативе Минфина о повышении акцизов на табак (ВИДЕО)

Российский минфин предложил поднять акцизы на сигареты на 20%, чтобы за счет этого восполнить траты госбюджета на борьбу с коронавирусом. При этом, по расчетам ведомства, средняя цена пачки поднимется до 140 рублей уже с 2021 года. Как отнеслись к инициативе эксперты – экономисты, социологи, политики, наркологи и просто курильщики со стажем – в материале «Нового Дня».

Кандидат экономических наук Константин Селянин напомнил, что в России несколько лет идет политика повышения акцизов – и на алкоголь, что на табак. «Все это проводилось под флагом борьбы за здоровье, определенные результаты есть, хотя и не потрясающие. А вот мысль о том, что при этом еще и наполняется бюджет, звучит реже. Теперь новое: прямо говорится, что будет наполняться бюджет, увязали вместе это – борьбу с курением и борьбу с коронавирусом. Ничего необычного в повышении акцизов нет, но лучше бы это делалось последовательно, раз в год, раз в два года. А такое резкое вмешательство несет непредсказуемость экономики, это важно для табачной отрасли, да и для курильщиков тоже. Хотя понятно, что люди, которые курят, и курят давно, будут покупать сигареты и по 150, и по 250 рублей за пачку. Нам далеко до Европы, где 5-6 евро за пачку это много», – прокомментировал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня», будет ли он как курящий чувствовать свой вклад в борьбу с коронавирусом, Селянин со смехом заметил: «Закури сигарету – помоги больному с коронавирусом? Не думал об этом, что-то в этом есть, конечно, теперь еще и так себя оправдывать. Сколько поступит средств в бюджет, надо считать, навскидку около 10 млрд. Чтобы вы понимали – бюджет страны порядка 20 трлн рублей. А на борьбу с коронавирусом, как сообщалось, было потрачено 3,5-4 трлн рублей. То есть повышение акцизов задачу не решает никак, все равно что тушить пожар пипеткой, что-то вы зальете, но не потушите», – оценил экономист.

Глава центра «Аналитик» Андрей Мозолин рассказал, что отношение к инициативе Минфина у него двойственное. «С одной стороны, ты не первый десяток лет говоришь, что курить надо бросать, и, в принципе, как показывает практика других стран, экономический механизм является одним из основных для снижения числа курильщиков. И с точки зрения эксперта-социолога я это принимаю позитивно. Но с другой стороны, как человек, который курит достаточно долго, в последние несколько лет я ощущаю дискриминацию курильщиков. Мы привыкаем к ограничениям: запрет на курение в общественных местах, отдельные места для курения, но где курить-то при нашем климате? Я за равноправие. Давайте мы не только курильщиков, но и алкоголиков тогда будем мучить – поднимем цены на спиртное. Понимаю необходимость наполнения бюджета, снижения числа курильщиков, но должна быть гибкая политика», – сказал собеседник «Нового Дня».

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников, который признался, что после многих лет курения борется с привычкой, предположил, что затея Минфина будет эффективной для бюджета, но едва ли скажется на снижении числа курильщиков. «Думать, что их станет меньше, это ошибка. Курение – это вид удовольствия, от которого сложно отказаться. Заядлый курильщик всегда найдет деньги на сигареты. Это ведь уже не первое повышение. Я помню еще рост 1981 года, когда всю Болгарию сделали по 50 копеек, а «Беломорканал» – по 25, «Мальборо», который стоил рубль, стал стоить 1 рубль 50 копеек. Но курильщиков меньше не стало», – напомнил «Новому Дню» депутат.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин с мнением парламентария не согласился и заметил, что курильщиков в России стало гораздо меньше. «У нас их и так мало осталось, но надо их добить. Это благодаря правильной политике государства и отсутствию сигарет на каждом углу, на каждой кассе. А увеличение акциза на 20% – это не удар по курильщикам и их бюджету, это реверанс в сторону их здоровья. Еще бы айкосы и заменители как-то прижать, увеличить стоимость», – отметил собеседник агентства.

Его коллега, главный нарколог УрФО, главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный расценил инициативу Минфина положительно. «Любые повышения акцизов приведут к тому, что подорожают и сами табачные изделия, а, значит, во-первых, снизится доступность их для покупки несовершеннолетними, во-вторых, человек, который курит, в очередной раз задумается, что пора прекращать. Конечно, сама по себе дороговизна вряд ли станет основной причиной. Но если человек давно курит, плохо себя чувствует, начал кашлять по утрам, а тут еще цены подняли – это послужит одним из запускающих механизмов бросить», – сказал он «Новому Дню».

За повышение акцизов в беседе с «Новым Днем» высказался и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Надо повышать акцизы и на тяжелый алкоголь, и на сигареты. И повышать нужно каждый год, это совершенно разумная мера. Я вам скажу просто: сравнялись потери в России от потребления алкоголя и табака, примерно по 400 тысяч в год, это огромные потери для страны. А кроме чисто человеческих – это же еще и дети-инвалиды, сироты. Тратить акцизы на борьбу с коронавирусом – это просто декларация их намерений. Если [на акцизы] Сирию утюжить бомбами, то ну его нафиг, а если на социальные цели пускать – то это хороший и правильный ход», – подчеркнул Ройзман.

Что думают жители Екатеринбурга по поводу затеи минфина с повышением акцизов на табачные изделия, смотрите в видео «Нового Дня».

Цены на сигареты поднимут на 20%

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