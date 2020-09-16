Табак и электронные сигареты в России внепланово подорожают на 20%

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми, начиная со следующего года, на 20% будут увеличены ставки акциза на табак и электронные сигареты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Издание сообщает, что предложение получило одобрение комиссии по законопроектной деятельности и поступит на рассмотрение правительства РФ.

По словам представителя Минфина, внеплановое повышение акцизов обеспечит выполнение социальных обязательств со стороны государства на фоне роста расходов бюджета на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При увеличении акциза на 20% средняя стоимость пачки сигарет возрастет до 140 рублей.

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, акцизы на табак и электронные сигареты должны были возрасти в 2021 году на 4%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.09.20

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