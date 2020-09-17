За двое суток в Екатеринбурге выпало около 80% месячной нормы осадков

В Екатеринбурге за минувшие два дня выпало около 80% месячной нормы осадков, сообщила «Новому Дню» главный синоптик Уральского управления гидрометеорологии Галина Шепоренко. Циклон, из-за которого в Екатеринбурге прошли дожди, медленно продвигается на северо-восток, поэтому осадки в ближайшее время ослабеют. По информации Гидрометцентра России, возможны небольшие дожди.

Отметим, что накануне вечером Екатеринбург начал уходить под воду – затопило пешеходные переходы, в том числе подземные, улицы в разных частях города стали непроходимы. В мэрии отчитались, что начали чистить ливневки «в оперативном режиме». «Прочищено порядка 60 км дождевой канализации, 1300 дождеприемных колодцев. Всего отремонтировано около 340 дождеприемных колодцев, закрыто порядка 500 люков взамен украденных», – сообщили в пресс-службе ратуши.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

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