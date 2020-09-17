Гидрометцентр: бабье лето посещать нас пока не собирается

Жители Екатеринбурга в этом году могут не рассчитывать на наступление бабьего лета, которое, по народной примете, принято встречать с 14 сентября.

Как сообщила «Новому Дню» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, потепления в ближайшее время ожидать не следует. «Сейчас циклон уходит, осадков будет выпадать меньше, но пасмурная погода и холод покидать нас не собираются. Так, в воскресенье снова следует ожидать дождь. Как-никак, у нас за окном самая настоящая уральская осень, поэтому на длительные просветы сухой погоды рассчитывать не стоит. Однако пару дней тепла все же мы еще успеем застать. Первая половина сентября выдалась достаточно теплой и сухой, но вот так называемое бабье лето, посещать нас пока не собирается», – рассказала Галина Шепоренко.

Напомним, вчера на Екатеринбург обрушились сильные дожди, которые вызвали затопление улиц. За минувшие два дня выпало около 80% месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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