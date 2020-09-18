В администрации Краснотурьинска два отдела ушли на самоизоляцию из-за угрозы Covid-19

17 сентября на заседании постоянных думских комиссий мэр Краснотурьинска Александр Устинов рассказал, что со вчерашнего дня на карантин ушли два отдела администрации: управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности и отдел капитального строительства.

Согласно официальным данным сайта администрации Краснотурьинска, в управлении по экономике работают пять человек, в отделе капитального строительства, согласно телефонному справочнику мэрии, трудятся восемь сотрудников.

«На сегодняшний день у нас 13 сотрудников продолжают работать удаленно, это люди первого контакта. Всем был проведен тест, результаты оказались отрицательными. Сейчас мы ждем 8 дней, после чего будет проведен повторный тест на Covid-19. И тогда по его результатам мы уже дальше будем принимать решение. Изначально у нас заболели два сотрудника, один из отдела капитального строительства, второй из управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности. На сегодняшний день эта цифра остается неизменной», – рассказал «Новому Дню» Александр Устинов.

Напомним, что 17 сентября в Свердловской области было зафиксировано 126 подтвержденных случаев Covid-19. С момента начала распространения заболевания заразились 27 425 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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