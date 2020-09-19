В течение двух суток Храм-на-Крови и Среднеуральский женский монастырь угрожали взорвать

Оперативники свердловской полиции вместе с коллегами из ФСБ раскрыли серию ложных минирований религиозных объектов Екатеринбургской епархии.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, сыщики выявили и задержали местного жителя по фамилии Галлямов, 1997 года рождения, уроженца города Кушва. Его подозревают в том, что в течение двух минувших суток он несколько раз сообщал по телефону 112 о минировании Храма-на-Крови, стадиона «Динамо» на улице Василия Еремина, 12, и Среднеуральского женского монастыря (того самого, который сейчас удерживают сторонники опального схимонаха Сергия).

Каждое сообщение было тщательно проверено. «Создавалась зона безопасности, проводились эвакуационные мероприятия, чтобы не подвергать возможной опасности персонал и прихожан культовых объектов. Во всех случаях информация, к счастью, оказалась фейковой. Ничего подозрительного в служебных помещениях и на прилегающей территории полиция не обнаружила», – рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 116 (побои) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В Екатеринбурге он проживал в одной из квартир на улице Краснофлотцев. Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале областного центра. Свои поступки екатеринбуржец назвал простым хулиганством. В отношении «шутника» возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит штраф в размере от пятисот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Фигурант дела арестован.

О том, чем закончится дело, Валерий Горелых обещал сообщить дополнительно по итогам расследования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.09.20

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