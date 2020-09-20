На Среднем Урале ожидаются первый снег и заморозки до -4

Синоптики ожидают первого снега в Свердловской области уже в ночь с 21 на 22 сентября.

По сообщению Уралгидрометцентра, уже завтра ночью на севере региона и в горах ожидаются заморозки до -4 и мокрый снег. В Екатеринбурге – немного теплее: сегодня ночью – заморозки до -1С, дождь. В понедельник днем в Екатеринбурге ожидается +4…+9, пасмурно, дождь; по области днем 21 сентября – от +5 до +10, дождь, ветер северо-западный, порывистый, до 16 м/с. Ночью в горных и низменных районах области возможны заморозки и дождь с мокрым снегом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.09.20

Свердловская область находится на 10-м месте по числу новых случаев Covid-19. / Кибермошенники выманили у екатеринбуржца свыше 450 тысяч рублей. / Свердловская область заняла 7-е место в РФ по числу спортивных объектов (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»