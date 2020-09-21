В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром выпал первый снег. Он идет вместе с дождем и быстро тает, на дороге образуется ледяная корочка, вероятно, в утренний час пик город встанет в заторах. Уже к 8 утра движение в Екатеринбурге стало плотным, пробки 5 баллов.

Накануне синоптики предсказывали снег в Свердловской области, но только в северной ее части и в горах, в столице региона прогнозировался дождь.

Как передает корреспондент «Нового Дня», снег идет и в области.

Дегтярск

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

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