Из-за снега с дождем Екатеринбург встал в пробках (ФОТО)

Мокрый снег с дождем спровоцировал заторы утром в Екатеринбурге. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в 9 баллов.

Проблемы практически везде: стоят улицы Серафимы Дерябиной, Репина, Краснолесья, Гурзуфская, Шаумяна, Ленина, Малышева, Московская, Щербакова, Кольцовский тракт, Машинная. На развязке у «Калины» скорость движения стремится к нулю.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге выпал первый снег, он идет вместе с дожем и быстро тает. Кроме осадков движение сильно усложняют осенние дорожные ремонты.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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