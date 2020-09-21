Екатеринбург вошел в топ-5 городов, жители которых больше всего страдают от бессонницы

Жители Екатеринбурга оказались одними из самых неспящих в России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного исследовательским агентством Zoom Market. Екатеринбург по числу жалующихся на инсомнию оказался на четвертой строчке. Впереди – Москва, Пермь и Владивосток. Пятерку замыкает Казань. Затем следуют Омск, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург, а замыкает топ-10 Челябинск.

По данным соцопроса, от нарушений сна так или иначе страдают 23% жителей России, причем в Москве бессонница мучает 41% опрошенных. Агентство уточняет, что 74% респондентов, попавших в выборку и страдающих от бессонницы, испытывают сложности с засыпанием, 12% опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6% россиян указали неглубокий и прерывистый сон. Большая часть – 71% респондентов – связали это со стрессами, 17% – с внешними источниками шума, 10% – неправильным образом жизни, а у 2% – проблемы со здоровьем. Всего исследователи опросили 2 640 респондентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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