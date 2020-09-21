В Свердловской области прививки от гриппа поставили больше 760 тысяч человек

В Свердловской области прививки от гриппа поставили 763 914 человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Там уточнили, что это 28,1% от числа тех, кто «подлежит вакцинации».

Плановый показатель, как уже писал «Новый День», – 2,74 млн человек. Об этом сообщала замминистра здравоохранения Елена Чадова. Она также уточняла, что в этом году медики намерены привить не 60% населения региона, а 75% – такое распоряжение отдал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что 15%, которые идут сверх норматива, должны привиться за свой счет или счет работодателей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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