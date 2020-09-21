В Екатеринбурге привились от гриппа около трети горожан

По состоянию на утро 21 сентября прививки от сезонного гриппа поставили 456 тысяч жителей Екатеринбурга, или 29% горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на онлайн-брифинге главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов. По его словам, эта цифра – меньше половины от утвержденного плана, в целом перед медиками города стоит задача привить миллион человек.

Эпидемиолог также напомнил, что прививки от гриппа надо ставить только здоровым людям. «Если у вас уже есть какие-то катаральные явления, недомогание, и вы сделаете прививку – то вы заболеете. Вы будете болеть тем, чем уже заразились, но многие люди думают, что болеют из-за самой прививки», – пояснил он.

Кроме того, проходить вакцинацию нельзя во время обострения хронических заболеваний. Но если сейчас у человека обострения нет, надо обязательно сделать прививку, так как тяжелые осложнения при гриппе наблюдаются именно у людей с хроническими заболеваниями. Харитонов рассказал, что в 2009-2010 годах во время пандемии гриппа Н1N1 чаще умирали люди, которые не делали прививки от обычного, сезонного гриппа. А те, кто их делал, даже атипичный грипп переносили в более легкой форме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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