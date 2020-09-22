От коронавируса скончались еще семь свердловчан

В Свердловской области за последние сутки подтвердили смерть семерых человек от коронавируса, жертвами этой инфекции в регионе уже стали 575 человек.

Всего за сутки выявлен 121 новый случай, Свердловская область сохраняет за собой десятое место по приросту за сутки. С начала пандемии заболели 28 043 уральца. Выписали за сутки 57 вылечившихся.

Напомним, накануне стало известно, что на Средний Урал пришла первая партия вакцины от коронавируса. Но кого привьют первыми, пока не сообщается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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