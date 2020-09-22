Депутаты узаконят границу между Свердловской областью и Башкирией

В свердловское заксобрание поступил законопроект об утверждении границы между Свердловской областью и Республикой Башкортостан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ внесен губернатором Евгением Куйвашевым. В нем предлагается утвердить заключение соглашения об описании местоположения границы, подписанного 29 июля 2020 года Евгением Куйвашевым и Радием Хабировым.

Напомним, что внесение границ между всеми субъектами Российской Федерации в Единый государственный реестр недвижимости – поручение федеральной власти. В феврале 2020 года заксо приняло закон о границе между Свердловской и Челябинской областями. По состоянию на начало 2019 года в ЕГРН содержались сведения только о трех границах Свердловской области – с Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Коми и Пермским краем. Добавим, что общая протяженность границы Свердловской области составляет 2,91 тыс. км.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

Уральскому приборостроительному заводу присудили минимальный штраф за нарушения при производстве аппаратов ИВЛ. / Либерал-демократы первыми из политических партий выдвинут кандидатов в ЕГД. / На Среднем Урале стало в полтора раза больше лесных пожаров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»