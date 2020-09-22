Прокуратура организовала горячую линию по вопросам отопления

Прокуратура города Екатеринбурга открыла горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ в ходе отопительного сезона 2020-2021.

Обратившимся по телефону: 229-59-24 жителям необходимо указывать свой адрес (либо реквизиты социального объекта), контактный телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы.

«В случае выявления нарушений закона прокуратурой города будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей г. Екатеринбурга», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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