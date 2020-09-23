Отопительный сезон начался во всех городах и районах области

К утру 23 сентября теплоснабжение потребителей начато во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала. В области отапливается 70% жилищного фонда и 91% объектов социальной сферы.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минЖКХ, полностью подключили жилые дома в 59 территориях, учреждения соцкультбыта – в 61 территории. В Екатеринбурге теплом обеспечено 39% жилых домов и 85% объектов социального назначения.

В целом по региону включение систем централизованного теплоснабжения опережает темпы прошлых годов. Так, к 23 сентября 2019 года на Среднем Урале к теплу было подключено чуть более 60% жилфонда и 84% соцсферы, а в 2018 – 53% и 77% соответственно.

Добавим, вчера прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ в ходе отопительного сезона 2020-2021. Обратившимся по телефону: 229-59-24 жителям необходимо указывать свой адрес (либо реквизиты социального объекта), контактный телефон, управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.09.20

23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / На ПНТЗ работницу придавило краном. / «Автомобилист» дома уступил «Витязю». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»