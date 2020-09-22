Креков: на карантин по Covid-19 закрыто больше 200 классов

По состоянию на сегодняшний день в Свердловской области по причинам, связанным с коронавирусом, на карантин закрыты чуть больше 200 школьных классов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он добавил, что школ, полностью закрывшихся из-за Covid-19, нет. «Ситуация, я бы сказал, достаточно терпимая, и она говорит о том, что взрывного всплеска заболеваемости у нас не произошло», – прокомментировал он.

Напомним, неделю назад Креков сообщил: «На сегодняшний день мы не имеем ни одной закрытой школы, те, кто ушел на карантин ранее, возобновили свою работу. Классов, которые закрыты по причинам респираторных инфекций по всей Свердловской области, – 368. Только 95 из них ушли на карантин из-за коронавируса».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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