Депутаты из Дегтярска выступили против строительства мусорного завода и зовут жителей поддержать их

Депутаты городской думы Дегтярска собирают подписи против строительства мусорного завода вблизи города. Они считают, что там нужно развивать не промышленность, а туризм.

«Впервые за долгое время в городе сложился консенсус, при котором глава, дума и население города имеют единую позицию о векторе его развития. Нашими общими приоритетами являются развитие туристско-рекреационного комплекса и размещение экологически безопасных производств, – объяснили свою позицию депутаты. – В ряде уральских СМИ с подачи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского активно обсуждается перспектива размещения мусороперерабатывающего завода в городском округе Дегтярск или его окрестностях. Никакой официальной информацией об этих планах не обладают ни депутаты, ни глава Дегтярска».

Петицию подписали чуть больше полутора сотен человек, а создала ее та же группа депутатов, которая выступала против появления в Дегтярске предприятий промышленности, в том числе сурьмяного завода, – Ольга и Илья Хисамовы, Даниэль Марголис и Дмитрий Рахимов.

Напомним, ранее в эфире е1 глава Екатеринбурга Александр Высокинский действительно заявлял о возможном строительстве мусорного завода под Дегтярском. Правда, речь шла не о перерабатывающем заводе, о котором пишут дегтярские парламентарии, а о сортировочном – у них разные задачи.

Кроме того, в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области опровергли информацию о том, что решение о площадке уже принято. Глава минЖКХ Николай Смирнов сообщал, что еще даже не выбран концессионер, не проведены изыскания, чтобы называть какую-то конкретную площадку.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/703127.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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