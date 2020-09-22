На ПНТЗ работницу придавило краном

На Первоуральском новотрубном заводе сегодня вечером произошло ЧП – крановщица вышла на посадочную площадку, где останавливается оборудование, однако порывом ветра конструкцию понесло, и кран придавил женщину. Об этом «Новому Дню» рассказали сотрудники предприятия. По их словам, крановщицу увезли на скорой.

«На предприятии произошел несчастный случай с машинисткой крана на участке отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов, в результате которого сотрудница оказалась прижата к посадочной площадке электромостового крана. Сотрудница находится в сознании, на место оперативно вызвана бригада скорой помощи, выясняются обстоятельства происшествия», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

Добавим, как рассказали агентству работники ПНТЗ, в сентябре начальник цеха, в котором произошло ЧП, объявил своим подчиненным, что их будут коллективно лишать премий за любое происшествие с пострадавшими на территории промплощадки – вне зависимости от того, кто получил травму и по какой причине. Теперь сотрудники цеха переживают не только за здоровье пострадавшей коллеги, но и за то, какую зарплату они получат.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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