Крановщица, которую придавило краном на ПНТЗ, вне опасности

Вчера вечером на Первоуральском новотрубном заводе крановщицу придавило краном. На участке отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов женщина вышла на посадочную площадку, где останавливается оборудование, порывом ветра конструкцию понесло, и кран придавил женщину.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь Первоуральского новотрубного завода Татьяна Черепанова, крановщица находится в сознании, она будет проходить лечение дома: «Женщину не госпитализировали. Она получила ушиб правых конечностей. Прогноз выздоровления позитивный».

Екатеринбург, Анна Темрук

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