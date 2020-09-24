«Союз святого Иоанна воина» оштрафовали на 300 тысяч за торговлю просрочкой

В Екатеринбурге предприятие «Союз святого Иоанна воина» оштрафовали за торговлю просрочкой. Предприятию принадлежат магазины бренда «Верный».

Один из них, расположенный на «уральской Рублевке», в селе Кашино Сысертского района, торговал конфетами с истекшим сроком годности. Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружили 8 килограммов конфет «Птичьи сказки», 12 килограммов карамели «Столичная любимая» и 12,5 килограмма конфет «35».

По решению Арбитражного суда региона торговцев признали виновными в нарушении КоАП РФ (ч.2 ст.14.43), теперь они должны выплатить штраф 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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