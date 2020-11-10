российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 ноября 2020, 15:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Магазин «Верный» оштрафовали за шум во время разгрузки товара

ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (сеть супермаркетов «Верный») по решению суда оштрафовали на 19 тысяч рублей за нарушение санитарных требований, связанных с шумом от работы магазина.

Как сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в ходе проверки супермаркета, после повторной жалобы жильца, было установлено, что уровни звука от погрузки-разгрузки товаров в дневное и ночное время суток не соответствуют СанПиН. «Это ухудшает условия проживания людей в доме. Чкаловский районный суд признал ООО «Союз Святого Иоанна Воина» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 19 000 рублей», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которое находится на контроле.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Из-за теплой погоды ледовые катки откроются в декабре: в ЦПКиО появится огромная площадка с китом (ФОТО). / Стали известны дата и место боя Штыркова и Исмаилова. / Коммерческие лаборатории стали повышать цены на тесты на Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Союз святого Иоанна воина» оштрафовали на 300 тысяч за торговлю просрочкой

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,