Магазин «Верный» оштрафовали за шум во время разгрузки товара

ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (сеть супермаркетов «Верный») по решению суда оштрафовали на 19 тысяч рублей за нарушение санитарных требований, связанных с шумом от работы магазина.

Как сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в ходе проверки супермаркета, после повторной жалобы жильца, было установлено, что уровни звука от погрузки-разгрузки товаров в дневное и ночное время суток не соответствуют СанПиН. «Это ухудшает условия проживания людей в доме. Чкаловский районный суд признал ООО «Союз Святого Иоанна Воина» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 19 000 рублей», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которое находится на контроле.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Из-за теплой погоды ледовые катки откроются в декабре: в ЦПКиО появится огромная площадка с китом (ФОТО). / Стали известны дата и место боя Штыркова и Исмаилова. / Коммерческие лаборатории стали повышать цены на тесты на Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»