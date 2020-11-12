«Верный» повторно оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Чкаловский районный суд снова привлек к административной ответственности сеть супермаркетов «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина») за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора, в торговой точке на Бисертской, 4, нет устройств, которые обеззараживают воздух, в бутылках, предназначенных для дезинфекции рук непонятно, какое налито средство (нет маркировки), а также не установлено, чем именно обрабатывают магазин.

«В магазине для дезинфекции помещений используется неустановленное дезинфицирующее средство в виде таблеток, пересыпанное в полиэтиленовый пакет, следовательно, невозможно установить наименование дезинфицирующего средства, активность действующего вещества в отношении вирусных инфекций, соблюдение сроков годности и условий хранения, режимы обеззараживания для обеспечения вирулицидного действия рабочего раствора», – добавили в ведомстве.

Штраф за нарушения составил 200 тысяч рублей.

Напомним, на этой неделе «Верный» был оштрафован за шум во время разгрузки товаров.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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