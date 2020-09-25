Мэру Высокинскому – два года. Что пожелали депутаты на остаток срока

Ровно два года назад депутаты Екатеринбургской городской думы, только-только приступившие к исполнению своих обязанностей, проголосовали за кандидатуру нового мэра уральской столицы. Единогласным решением кресло градоначальника занял бывший вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, которого аттестовали как крепкого хозяйственника и классного экономиста. Впрочем, очень скоро депутаты, отзываясь о деятельности мэра, перестали быть такими единодушными. В честь двухлетия мэрства Высокинского представители депутатского корпуса Екатеринбурга поделились с «Новым Днем» пожеланиями ему на оставшийся срок.

Александр Колесников: «Побольше жесткости, напористости, ну, и удачи. Он слишком интеллигентный, так нельзя, не надо быть чересчур дипломатичным. Иногда надо и зубы показать. Задача мэра – не хорошие отношения выстраивать, а хорошо делать городу и хорошо делать жителям, это через запятую, это не одно и то же. Где-то надо кулаком стукнуть, в Москву приехать и потребовать, наказать кого-то. Оценил бы его работу неплохо, хотя всегда недовольство высказываю, но это, наверное, в принципе такое качество человека – плохое замечать. Оцениваю на твердую четверку».

Игорь Володин: «Ответственный пост занимает, практически каждый день надо решения принимать, от которых зависит будущее города. Поэтому пожелаю энергии побольше, здоровья. И мы с ним уже разговаривали на эту тему – чтоб он вернулся в спорт, чтоб хватало энергии на все мероприятия, в которых он участвует.

Оценил бы его положительно. Он вступил в должность, с каждым годом набирает обороты. Это неплохое решение, что его губернатор и депутаты поддержали на этот пост».

Константин Киселев: «Первое пожелание – добровольно уйти в отставку, потому что два года показали, что мэр у нас с обязанностями не справляется. А если он не уходит и остается, то передать полномочия человеку, а самому не вмешиваться в процесс. Есть десяток человек, которые явно справляются лучше. Извиниться перед всеми врачами, больными, перед кем он не сдержал слово, обещав сохранить здравоохранение в городе, которое потеряло миллиард. Сокращение финансирования привело к тому, что в пандемию было все плохо, и здравоохранение у нас забрали. Извиниться перед горожанами и сказать, что гранитизация парков и скверов – колоссальная ошибка, поэтому следующие два года лично сажать деревья и кустарники, чтобы загладить свою вину. Два года сносил – два года сажать. Клятвенно пообещать отныне не заниматься ни выборами, ни политикой и торжественно уволить весь пиар-блок мэрии. Принимался бюджет на 2018 год – 37 млрд – еще при Якобе. Из областного было обещано 17 млрд, в итоге губернатор добавил еще пять, это бюджет развития. Я спрашиваю у всех горожан – а вы увидели эти пять дополнительных миллиардов по 2018 году?»

Владимир Крицкий: «Пожелаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. Чтобы сбылись все планы, которые он озвучивал. Оценивать его работу пока рано – всего два года прошло. Деятельность любого руководителя оценивается в период окончания срока его полномочий, два года для мэра такого крупного города это мало».

Дмитрий Сергин: «Пожелаю сбычи мечт, как говорится. Если одним словом – те грандиозные планы, которые звучали неоднократно, – чтоб они начали воплощаться. Это, например, строительство второй ветки и планы на третью, канатная дорога, Краснознаменная группа... Все – и горожане, и кто политикой интересуется, – все обещания хорошо помнят. Пока похвастаться городу нечем. Не буду сильно критиковать, ошибки делают все, никто не застрахован, тем более в непростое время, когда пандемия и наслаиваются экономические проблемы. Но каких-то прорывов нет. Есть организационные упущения, которые не зависят от экономики. Например, решение о назначении голосования по выбору места храма – на ровном месте была раздута проблема и могла быть решена спокойно, в общении гражданского общества и власти, и сегодня мы бы уже наблюдали первые очертания храма. Но разгорелся конфликт – это ответственность власти».

Алексей Вихарев: «Прошло всего два года, но это были непростые два года.

Время становления, испытаний, битв, в которых Александр Высокинский закалился, стал по-настоящему сильным лидером, сильным главой города. Два года – пока еще даже не экватор. Впереди у главы Екатеринбурга много лет интересной и напряженной работы, сложных и амбициозных задач, которые, я уверен, будут ему по плечу. Поэтому я бы пожелал Александру Высокинскому, в первую очередь, здоровья, сил и терпения, а также твердости – чтобы отстаивать интересы города и горожан.

«Новый День» также опросил горожан, что они думают о двух годах мэрства Александра Высокинского. Мнения екатеринбуржцев – на видео.

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