Осень, зима, весна, лето… и снова осень мэра Александра Высокинского (ФОТО, ВИДЕО)

Год назад Екатеринбург впервые возглавил мэр, избранный городской думой по конкурсу. Депутаты единодушно проголосовали за Александра Высокинского, занимавшего до этого пост вице-губернатора Свердловской области. С этих пор в уральской столице, как утверждали политологи, наступила новая политическая эпоха. Ее первые итоги подводит РИА «Новый День».

Осень 2018

Александр Высокинский на конкурсных выборах был креатурой свердловского губернатора Евгения Куйвашева, поэтому вопрос об его избрании был решен сильно заранее. Хотя в своем первом интервью градоначальник признавался, что «немного переживал».

Первое интервью Высокинского

Депутаты, в свою очередь, говорили о кредите доверия новому мэру и долгожданных обновлениях в работе городской администрации. Но идиллия длилась недолго. Первая же серьезная инициатива Высокинского – поднять зарплату себе и муниципальным чиновникам – закончилась грандиозным скандалом. Городская дума сначала утвердила резонансный проект, а затем пошла на попятную после окрика из Москвы. «Избиратели не поймут», – так заявили в федеральном штабе «Единой России», требуя от депутатов-партийцев (их большинство в ЕГД) отказаться от принятого решения.

Дальше – больше. Александр Высокинский объявил войну уличным ларькам. Мэр посчитал, что к 2022 году в центре Екатеринбурга должны остаться только точки по продаже мороженого и газет. Но тут его не поняли предприниматели. В итоге администрации Екатеринбурга пришлось приостановить реформу и идти на уступки малому бизнесу.

Еще одним малоприятным итогом осени стал проигрыш Екатеринбурга в гонке за международной выставкой «Экспо-2025». Впрочем, от Высокинского тут почти ничего не зависело.

Зима 2019

По мнению горожан, с главным экзаменом зимы – уборкой улиц от снега – новый мэр и его команда справились «на троечку». Екатеринбуржцы весь декабрь, январь и февраль жаловались на плохо очищенные автодороги и тротуары. Хуже всего, что не обошлось без пострадавших. Пожалуй, самый громкий скандал был связан с 69-летней пенсионеркой, на которую рухнула ледяная глыба с крыши здания городской ратуши. В мэрии поначалу отпирались, но после все-таки принесли извинения пожилой женщине и предложили путевку на курорт «Бодрость». Высокинский за этот случай получил представление от прокуратуры. Ближе к весне мэр пообещал увольнять глав районов за плохую уборку снега, но в итоге наказание понесли несколько сотрудников ДЭУ, а чиновники, ответственные за благоустройство, отделались выговорами.

Весна 2019

В марте и апреле Александр Высокинский успел объяснить жителям, зачем коммунальщики моют дороги во время дождя (так легче смывать грязь), и почему катастрофически не хватает школ в новых микрорайонах (слишком быстро строили жилье в прошлые годы – сейчас наступила расплата). Но главное испытание градоначальника ждало в мае, когда начались массовые протесты против строительства храма в сквере у театра драмы. Высокинский был чуть ли не единственным высокопоставленным чиновником, который вышел к толпе. Правда, случилось это уже на четвертый день противостояний, когда «храмовый» конфликт в Екатеринбурге прокомментировал президент Путин. Разговор с протестующими получился сложным – мэра никто не хотел слушать, люди скандировали «В отставку!» и требовали референдум.

В сквере

Глава города пожаловался журналистам, что в такой обстановке вести диалог невозможно, и перевел обсуждение конфликта в кабинетный формат. С 18 мая в администрации Екатеринбурга началась бесконечная вереница встреч с защитниками сквера, меценатами, православными прихожанами, депутатами и чиновниками. Модератором публичных переговоров чаще всего выступал сам Высокинский.

В итоге вопрос с сохранением сквера решили за месяц, а вот выбор нового места для храма святой Екатеринбурга растянулся надолго – тот самый опрос жителей, о котором просил президент страны, пройдет только 13 октября.

Лето 2019

В июле Высокинского ждал новый удар. Депутаты, которые осенью дружно утвердили его главой города, теперь отказались принимать мэрский отчет. Причем сам доклад не вызвал нареканий. Высокинский рассказал не только об успехах Екатеринбург (город получил Универсиаду-2023, растут товарооборот, темпы строительства жилья, размер средней зарплаты и продолжительность жизни горожан), но и честно обозначил проблемы мегаполиса: нехватка школ в новых районах, необходимость транспортной реформы. Глава также подробно расписал, как собирается решать эти проблемы и обстоятельно ответил на вопросы народных избранников. Как выяснилось, причиной разногласий думы и мэрии стал бюджет. Перед отчетом Высокинского депутаты со скрипом утвердили поправки в финансовый документ, тем самым продемонстрировав, что администрация города должна считаться с их мнением.

Впрочем, выходка депутатов не испортила настроения градоначальнику. Спустя несколько дней на выставке «Иннопром» мэр философствовал о том, может ли искусственный интеллект сделать людей счастливыми. «У нас появились гаджеты, новые инструменты, но человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, если кто-то с утра ему будет указывать, что надо делать, давать еду, которая полезна. А покурить? А коньячку? Так что технологии меняются, но люди остаются прежними. Все равно останется интриганство, попытки манипулировать чем-то, борьба престолов», – рассуждал мэр.

Во время празднования Дня города Александр Высокинский и вовсе произвел фурор в соцсетях. Мэр вместе с подчиненными принял участие в фестивале «Картония» и гордо прошагал по улице со странной картонной конструкцией на голове.

Фото 66.ru

А в завершение летнего сезона глава Екатеринбурга устроил пресс-тур для журналистов в тоннели метрополитена и рассказал о перспективах строительства второй ветки подземки. Впервые за несколько лет мэрия начала серьезно обсуждать идею развития метро.

И снова осень

В сентябре Высокинский продолжал радовать нетривиальными высказываниями. Например, он сообщил, что не сидит в соцетях: «Я выступаю за то, чтоб каждый пользователь интернета представлялся. Я должен понимать, с кем разговариваю. В соцсетях ты говоришь с человеком без имени – с роботом, не с роботом, с провокатором или человек хочет разобраться? С этим делом надо работать. Когда тебе под неким ником пишут… ты ж не можешь общаться со стенкой, даже если она говорящая».

После того, как дума все-таки назначила опрос по храму, несмотря на протесты общественников, Высокинский пустился в рассуждения о политическом экстремизме. «Кто-то потихонечку сидит и зарабатывает на конфликтной теме, а весь город лихорадит. На мой взгляд, это неправильно. Если ты взял право голоса, неси ответственность за свой голос. А то мы видели, что было в 1917 году, в 1991 году, мы посмотрели на Украину, когда президент принимал одно решение, а на следующий день пришли общественники и снесли все», – сказал градоначальник.

Кстати, решение об опросе принималось в день рождения Александра Высокинского, поэтому после брифинга сотрудники мэрии преподнесли ему букет цветов и праздничный торт с машинками (известно, что глава увлекается ретроавтомобилями). Раньше такой традиции – публично поздравлять начальника – в городской ратуше не замечалось.

К слову, в администрации Екатеринбурга также подвели промежуточные итоги руководства Александра Высокинского. В 2019 году прогнозный объем доходов городского бюджета составил 47,4 миллиарда рублей, что выше прогноза прошлого года на 14%. Из них 23,2 миллиарда – это межбюджетные трансферты. Кроме того, в 2019 году Екатеринбург получил дополнительно 5,2 миллиарда рублей за счет переданных с областного уровня доходов от акцизов на пиво, топливо и упрощенной системы налогообложения. Все это позволяет городу равномерно исполнять бюджет в течение года и реализовывать значимые проекты, отмечают в мэрии. В частности, ремонтировать школы, дороги, строить центр «Эрмитаж-Урал», менять лифты в многоквартирных домах и многое другое. В этом году проведены торги на модернизацию 11 составов метрополитена (за счет инвестиционной надбавки, заложенной в тарифе 32 рубля). Кроме того, мэрия совместно с областным правительством прорабатывает план подготовки к 300-летию Екатеринбурга – список объектов к юбилею уже известен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

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