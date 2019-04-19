Высокинский: во время дождя мыть дороги легче

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, зачем коммунальщики моют дороги во время дождя.

«Хозяйка, прежде чем стирать белье, замачивает. Сухую грязь с улиц струей смыть сложно, струя соскакивает, а дождь ее размачивает, и она легко смывается. У нас очень много вещей, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, если не знать, как это устроено. А когда разберешься – вроде так и надо», – сказал мэр.

Добавим, что поливомоечные машины появились на улицах Екатеринбурга около недели назад – прямо накануне резкого похолодания, во время дождя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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