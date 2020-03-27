«Не удивляйтесь, когда мы будем мыть в дождь», – мэр Высокинский о влажной уборке в Екатеринбурге (ФОТО)

Коммунальные службы Екатеринбурга начали влажную уборку улиц с помощью вакуумной техники, техники высокого давления и специальных пылесосов. Мэр города Александр Высокинский сегодня во время объезда УДС отметил, что главная цель – отмыть от грязи после зимы остановочные комплексы и крупные перекрестки. Работы в основном будут вестись днем, пока держится плюсовая температура.

«Когда появятся дожди – вы не удивляйтесь, когда мы будем мыть в дождь. Не надо устраивать смеха на тему того, что коммунальщики в дождь моют деньги. Дождь будет грязь размывать так же, как хозяйки замачивают белье перед тем, как стирать. Как появятся дожди, будет ходить техника и смывать это все», – предупредил Высокинский.

Он дополнил, что с приходом тепла в городе будет проводиться дополнительная обработка улиц: «Как только ночью будет плюс, мы начнем обрабатывать город с шампунями и всеми средствами. Сейчас пока обрабатывать нельзя, потому что будет гололед».

По данным мэрии, в Екатеринбурге уже дезинфицируют остановки. Кроме того, дополнительно обрабатывают общественный транспорт в депо и на конечных.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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