В мэрии рассказали, как убирают город, пока все сидят дома

В администрации Екатеринбурга рассказали, как продвигается мойка города от весенней пыли и грязи. Весенняя уборка, которая началась 23 марта, идет во всех районах города. За последние сутки с дорог убрали 431 тонну грязи и 76 тонн мусора.

По данным администрации, сегодня в Екатеринбурге мойкой занимаются 28 машин на дорогах, 26 на тротуарах, также работают по 19 и 16 вакуумных машин, используются 12 прицепных комплексов («Чистодор», «Скандия») и 11 бригады с «Керхерами». Мусор и грязь собирают 27 фронтальных погрузчиков, а вывозят 48 самосвалов. На уборке города трудится 414 человек.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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